GIVĒON torna con “Beloved”: il nuovo album in arrivo!

La superstar dell’R&B GIVĒON annuncia il suo ritorno con “Beloved”, il secondo album in studio, in uscita venerdì 11 luglio. Questo progetto segna la conclusione di una lunga pausa dopo il debutto di successo “Give or Take” nel 2022.

L’album è prodotto da Sevn Thomas e presenta una line-up di produttori di spicco, tra cui Matthew Burnett, Jahaan Sweet, Gitty e Maneesh. “Beloved” si propone di offrire un suono ricercato e coeso, mantenendo l’estetica elegante e malinconica che caratterizza l’artista di Long Beach.

Tra i brani già lanciati, spiccano “Twenties”, che ha raggiunto rapidamente la Top 10 della Billboard Hot R&B Songs e la Top 20 della Hot R&B/Hip-Hop Songs, e “Rather Be”, il cui videoclip ufficiale è ora disponibile.

Negli ultimi anni, GIVĒON ha costruito una carriera solida, con dischi certificati Platino come “Like I Want You” e “Heartbreak Anniversary”, e collaborazioni significative con artisti come Arya Beats in “Last Heartbreak Song” e Teddy Swims in “Are U Even Real”. Quest’ultimo brano ha fruttato all’artista una nomination ai BET Awards 2025 nella categoria Best Collaboration, oltre a conquistare la vetta della Billboard Adult R&B Airplay.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: newsic.it