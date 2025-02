GIVĒON presenta “TWENTIES”, il suo nuovo singolo [Guarda il video]

Nuova musica per GIVĒON. Il cantautore R&B multi-platino ha rilasciato il suo nuovo singolo TWENTIES, prodotto da Sevn Thomas, Maneesh Bidaye, Jahaan Sweet, Matthew Burnett e Jeff Gitty. Questo brano mette in evidenza la capacità di GIVĒON di mescolare suoni sofisticati con testi emotivamente coinvolgenti. Il 2025 si prospetta come un anno importante per lui, arricchendo ulteriormente un catalogo già pieno di successi.

Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, disponibile su YouTube, diretto da Russier. Il video crea un’atmosfera nostalgica e intima, presentando una performance live con band che amplifica la dimensione emotiva del brano.

Quest’anno segna anche il quinto anniversario del suo progetto di debutto, Take Time, seguito da When It’s All Said and Done…Take Time, e dal suo primo album ufficiale, Give or Take (2022). Tra i suoi brani più popolari figurano Heartbreak Anniversary (sei volte Platino) e Like I Want You (triplo Platino), senza dimenticare For Tonight, certificato Platino dalla RIAA.

Anche durante una pausa dalla musica, GIVĒON è rimasto una delle voci più distintive della scena R&B. Recentemente ha collaborato con Teddy Swims nel brano Are You Even Real e con l’artista Afrobeats Ayra Starr in Last Heartbreak Song, evidenziando ulteriormente la sua versatilità artistica.

