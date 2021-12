Giusy Ferreri, Gli Oasis di una volta: il nuovo singolo della cantante prima del suo ritorno al Festival di Sanremo 2022.

Giusy Ferreri si dedica al britpop di prima di presentarsi sul palco del Festival di Sanremo, la kermesse dedicata alla canzone italiana, anzi italianissima. Un singolo anticiperà il suo ritorno in gara nella manifestazione canora. E sarà un singolo che canterà degli Oasis. S’intitola Gli Oasis di una volta ed è il primo estratto dal nuovo progetto di inediti della cantnate, il primo dopo quattro anni e mezzo. Ulteriori dettagli sul disco verranno svelati nel corso dei prossimi mesi.

Giusy Ferreri

Giusy Ferreri, Gli Oasis di una volta. il nuovo signolo

Dopo aver preso lo scettro di regina dell’estate degli ultimi anni, grazie alle collaborazioni con Takagi e Ketra (in Amore e capoeira, Jambo e Shimmy Shimmy), con Elettra Lamborghini e Baby K, Giusy torna al suo primo amore, il rock. O meglio, torna a dedicarsi a quell’immaginario, pur rimanendo legata al suo mondo pop melodico.

Il nuovo brano è infatti un pezzo che mette a confronto una storia d’amore non semplice e il rapporto d’amore e odio tra i fratelli Gallagher, leader della band simbolo del britpop anni Novanta. Di seguito l’annuncio ufficiale:

Giusy Ferreri torna a Sanremo

La prima partecipazione al Festival di Sanremo della cantante lanciata da X Factor risale al 2011. Nell’occasione si presentò con Il mare immenso. Una canzone che le ha permesso di arrivare al decimo posto. Nel 2017 è tornata in gara alla kermesse, venendo eliminata in semifinale. Dal 2018 in poi si trasforma in una regina delle hit estive, e da quel momento in poi ‘diserta’ il Festival. Fino a questo 2022 ricco di ambizioni.