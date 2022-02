“L’importante è giocarle, le partite: poi, si possono vincere o perdere…”. E’ la filosofia che esprime Giusy Ferreri, al rientro dal Festival di Sanremo che per l’artista siciliana non è stato certo trionfale, limitandoci a guardare la classifica finale che l’ha vista al terzultimo posto; e alla vigilia dell’uscita del suo nuovo album, ‘Cortometraggi’. “Ho aspettato quattro anni, prima di uscire nuovamente con un mio album, dopo quattro estati di collaborazioni per hit che hanno prevalso sul mio lavoro personale: quattro anni di hit estive sono stati più che sufficienti, ora è un nuovo inizio”, promette.

Un album, spiega, “nato dalla volontà di poter inserire arrangiamenti e sonorità d’atmosfera. Ogni singolo brano è come il racconto di un film, c’è la mia visione delle cose, sulle cause e sugli effetti, nel modo di proporsi e relazionarsi nella vita, alcuni sono autoritratti, dialoghi di fronte allo specchio”. Sono diversi gli artisti e autori che hanno prestato il proprio talento al nuovo progetto musicale di Giusy Ferreri, tra cui Giovanni Caccamo, Bungaro, Marco Masini e Gaetano Curreri coautore del brano ‘Gli Oasis di una volta’, primo singolo estratto dall’album.

Quanto a ‘Miele’, la canzone portata a Sanremo e che apre l’album, “mi sarebbe piaciuto proporre due brani al Festival, come al tempo di Fabio Fazio; ma in questo caso dovevo sceglierne uno: è sempre difficile fare una scelta, ‘Miele’ è un brano che per me è come una chicca, che più si contraddistingue da tutto il resto del materiale artistico del mio ultimo album, che arriva con una sua originalità elegante e sofisticata, con accenni cinematografici e retrò. Magari altri brani potevano essere più orecchiabili o più performanti rispetto al palco dell’Ariston, ma va bene così”, conclude Giusy Ferreri.

(di Enzo Bonaiuto)