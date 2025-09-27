Giustizia per gli animali: la legge Brambilla in Italia

Convivere con un cane o un gatto non dovrebbe essere visto come un lusso. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali, ha sottolineato l’importanza di ridurre l’IVA sugli alimenti per animali e sulle prestazioni veterinarie, attualmente al 22%, per rendere più accessibili i costi dei farmaci veterinari. Questo approccio è in linea con il principio della “salute unica”, che considera il benessere di uomini e animali.

Brambilla è intervenuta al convegno “Reati ai danni degli animali alla luce della riforma del Codice penale”, organizzato a Palermo, per discutere della “legge Brambilla”, una riforma attesa da lungo tempo e recentemente entrata in vigore. Come ex ministro e promotrice di questa legge, Brambilla ha evidenziato il ruolo fondamentale dei veterinari nel tutelare la salute condivisa tra animali e umani.

La legge Brambilla garantisce protezione penale a tutti gli animali, riconoscendoli come esseri senzienti con diritti. Durante il suo intervento, ha suscitato entusiasmo parlando dell’obbligo di microchip per cani e gatti, fondamentale nella lotta al randagismo. L’articolo 11 della legge introduce la possibilità per i proprietari di regolarizzare la situazione senza sanzioni, se si attivano volontariamente prima di essere sanzionati.

Brambilla ha concluso evidenziando come l’entrata in vigore della legge abbia riportato l’attenzione su reati spesso sottovalutati, confermato da numerosi episodi segnalati dai media e dalle forze dell’ordine.