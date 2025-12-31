C’è una nuova luce per genitori e padri separati che lottano contro allontanamenti basati su automatismi burocratici anziché su fatti accertati. L’inchiesta di BuoneNotizie.it inizia con un obiettivo chiaro: identificare le criticità strutturali per risolverle insieme a chi ha il potere e la volontà di intervenire concretamente.

La rilevanza di quanto emerso ha già trovato riscontri autorevoli nel panorama nazionale. Ernesto Emanuele, Ambrogino d’Oro e Presidente dell’Associazione Papà Separati di Milano, ha manifestato vivo interesse per la scoperta di questi “vizi di forma” che hanno un impatto devastante sulla vita delle famiglie. Anche il Centro Antiviolenza Perseo segue con estrema attenzione l’indagine, riconoscendo nella trasparenza normativa la base imprescindibile per la tutela di ogni cittadino e la corretta evoluzione dei percorsi di protezione.

La storia di Nathan, il papà della cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, rappresenta un caso scuola sul quale riflettere per comprendere come la chiarezza tecnica potrebbe generare soluzioni. L’inchiesta rivela che l’adozione di “fantasmi normativi” è la causa diretta della lesione del diritto alla bigenitorialità. Se le istituzioni avessero applicato rigorosamente l’art.90-quater c.p.p., che impone un accertamento individuale e scientifico della vulnerabilità, la storia di moltissimi papà separati dai loro figli avrebbe avuto un decorso profondamente diverso.

Il problema è sistemico e documentato. Nei protocolli territoriali, come quello di Tempio Pausania, compare esplicitamente la citazione della Decisione 2001/220/GAI, norma abrogata e sostituita integralmente dal D.Lgs.212/2015. Nonostante ciò, questa “norma fantasma” continua a fungere da pilastro per delibere regionali.

La missione di BuoneNotizie.it è comunque costruttiva, con l’obiettivo di mettere in luce l’errore per collaborare con i decisori politici e i tecnici del diritto, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra l’uso di normative inesistenti e la perdita del rapporto genitoriale. Il risarcimento diventa così uno stimolo per le istituzioni a curare le ferite inflitte alle famiglie, garantendo che il diritto dei figli a entrambi i genitori sia protetto da basi legali solide, attuali e trasparenti.