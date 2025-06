Giustizia per Emanuela Orlandi: Sit-in dopo 42 anni di attesa

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, scomparsa a Roma il 22 giugno 1983, ha annunciato un sit-in in piazza Risorgimento per il 21 giugno, alla vigilia del 42° anniversario del rapimento. Orlandi, intervistato dall’Adnkronos, ha dichiarato di continuare a sperare in verità e giustizia, affermando che ogni anno auspica di trovare risposte definitive, ma questa speranza non si è ancora avverata.

Il fratello di Emanuela si augura che il Papa faccia riferimento a sua sorella durante l’Angelus, previsto per il giorno della ricorrenza. Sottolinea che sarebbe opportuno e significativo che il Pontefice prendesse una posizione, considerando che l’inchiesta sulla scomparsa è ancora aperta in Vaticano.

Orlandi ricorda che il nuovo Papa, Leone XIV, ha recentemente parlato dell’importanza di raggiungere la verità e la giustizia per tutti. Potrebbe bastare una semplice parola per dimostrare l’impegno della Chiesa nel cercare risposte per Emanuela. Pietro Orlandi spera anche di poter incontrare il Papa, esprimendo il desiderio che ci sia volontà da parte della Santa Sede di ascoltare la sua famiglia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com