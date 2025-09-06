23.2 C
Da StraNotizie
Giustizia nel pugilato: Park Si-Hun restituisce la medaglia

Park Si-Hun, pugile sudcoreano, ha finalmente ottenuto giustizia dopo 37 anni dalla sua vittoria controversa alle Olimpiadi di Seul nel 1988. In quella occasione, Park aveva conquistato la medaglia d’oro nei pesi superwelter battendo l’americano Roy Jones, in un match dominato da Jones ma deciso dai giudici con un punteggio di 3-2. Questa decisione è ancora oggi considerata una delle più discusse nella storia della boxe.

Dopo la sua vittoria, Park aveva voluto onorare l’avversario sollevandolo, creando un’immagine iconica dei Giochi. Tuttavia, il sudcoreano aveva espresso più volte il suo rifiuto verso il verdetto, sentendo che l’arbitro gli aveva alzato la mano contro la sua volontà. Questo lo aveva portato a una profonda crisi di coscienza, tanto da decidere di non tornare mai più sul ring e di dedicarsi all’insegnamento.

Superati periodi di difficoltà, compresa una crisi depressiva, Park ha scelto di chiudere questo capitolo della sua vita. Recandosi negli Stati Uniti, ha restituito la medaglia d’oro a Roy Jones, dichiarando: “Voglio restituirtela, appartiene a te”. Questo gesto ha segnato la volontà di riparare a una situazione che ha pesato su di lui per anni, portandolo a cercare la pace dopo un lungo cammino.

