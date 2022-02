Con l’uscita dalla fase più grave dell’emergenza della pandemia, tornano ad aumentare nel 2021 i procedimenti presso le procure militari (Tabella 1

– Tabella 2). In effetti, circa le registrazioni dei procedimenti sui registri mod. 21 e 44 (cioè, noti e ignoti) si è passati da 1557 iscrizioni del 2020 a 1660 effettuate nel corso nel 2021 (con un leggero incremento del 6,6 %); mentre considerando il quadriennio 2018-2021, l’aumento – costante – è stato pari al 11,9%)”. E’ quanto si legge nella relazione del procuratore generale militare Marco De Paolis in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario militare.

“Relativamente, invece, al numero dei reati militari iscritti nei suddetti registri, la tendenza rilevata nel quadriennio 2018 – 2021 ci indica un aumento del 8,5%, essendo passati da 1722 dell’anno 2018 al numero di 1868 reati iscritti nel corso del 2021 nelle tre procure militari di primo grado” si legge.

“Le fattispecie di reato militare maggiormente ricorrenti sono costituite dal complesso dei reati contro il servizio e la disciplina militare (1198), cui fanno seguito i reati contro il patrimonio o l’amministrazione militare (411) e quelli contro la persona (198) – si evidenzia nella relazione – I primi sono ancora in aumento percentuale rispetto al passato, giacché per essi si registra un aumento pari al 1,6 % rispetto ai valori dell’anno 2020 (+ 8,4% rispetto al 2019)”. “Anche il numero di appartenenti alle Forze Armate iscritti nel registro delle notizie di reato è aumentato giacché dalla cifra di 1761 unità registrate nel 2020 si è passati a quello di 1791 militari iscritti nel 2021. L’aumento è ancora più significativo – prosegue la relazione – se si considera la tendenza degli ultimi quattro anni giacché si è passati dalle 1431 unità del 2017 alle 1791 nel 2021 (con una percentuale in aumento pari al 25% rispetto, appunto, al 2017)”.

Quanto agli “esiti dello svolgimento delle attività di indagine e istruzione dei procedimenti complessivamente trattati nell’anno dalle tre procure di primo grado, abbiamo il seguente quadro: percentuale di procedimenti definiti con richiesta di archiviazione: 43% del totale; percentuale di procedimenti definiti con richiesta di rinvio a giudizio: 18 % del totale; percentuale di procedimenti definiti con altro tipo di provvedimento: 5,4 % del totale; percentuale di procedimenti in cui è stata richiesta la proroga o l’autorizzazione a proseguire le indagini: 5,20 % del totale” .