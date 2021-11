“L’art. 192 della bozza di legge di Bilancio, sulle ‘Disposizioni in materia di contributo unificato’, fa divieto di procedere all’iscrizione a ruolo delle nuove controversie per il caso di omesso pagamento del contributo unificato ovvero quando l’importo versato non sia corrispondente al valore dichiarato della causa. L’inadempimento anche parziale dell’obbligazione tributaria impedirebbe, insomma, l’accesso alla tutela giurisdizionale. A prima lettura, la disposizione sembrerebbe dare priorità a interessi puramente patrimoniali, alle entrate erariali, rispetto al bisogno di tutela dei singoli e al libero esercizio del diritto costituzionale alla difesa. Un bilanciamento male operato e in gravissima violazione della gerarchia dei valori proposto dalla Carta costituzionale e confermato dalle norme sovranazionali sulla protezione dei diritti dell’Uomo”. Così in una nota Meritocrazia Italia.





