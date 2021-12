“Nella giustizia italiana gira ancora un terremoto di documenti cartacei, in alcuni casi sono sì dematerializzati ma con metadati errati che ne limitano l’immissione attiva nel ciclo di sviluppo informatico del settore”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Antonino Mazzeo, professore emerito di impianti per l’elaborazione delle informazioni all’Università Federico II di Napoli.

“Il dominio, ovvero l’insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il ministero della Giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, è chiuso rispetto ad altri sistemi – spiega – come quello degli avvocati o delle forze di polizia. Gli interscambi di informazioni, come ad esempio un avviso di garanzia, diventano quindi farraginosi”.