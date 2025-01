Giustizia e dignità per il personale medico

Nel ‘Question Time’ dell’8 gennaio, Meritocrazia Italia ha sottolineato l’importanza del personale medico nel settore dell’emergenza-urgenza, sostenendo la necessità di proteggere questa categoria essenziale per il benessere della comunità. In una lettera aperta al ministro della Salute Orazio Schillaci, l’associazione ha richiamato l’attenzione sulla difficile situazione degli operatori sanitari in Abruzzo.

Fino a poco tempo fa, in base a un contratto integrativo regionale del 1996, i medici ricevevano un’indennità di circa 805 euro lordi mensili, riconosciuta per circa trent’anni. Tuttavia, a causa di un’ipotesi di illegittimità da parte della Procura della Corte dei Conti, tale indennità è stata sospesa. Meritocrazia Italia si interroga su come i medici convenzionati possano svolgere le loro funzioni senza motivazione e lucidità, considerando che tale indennità rappresentava circa il 30% del loro stipendio. Inoltre, molti professionisti temono richieste di restituzione di somme ricevute negli ultimi dieci anni, un peso insostenibile per chi ha già uno dei salari più bassi nel settore.

L’associazione evidenzia che la mancanza di certezza e legittimità sui compensi contrattuali mette a rischio la stabilità economica dei professionisti del Sistema Sanitario Nazionale, spingendoli verso scelte come la migrazione verso la sanità privata o oppurtunità all’estero. Queste soluzioni avrebbero gravi conseguenze per i cittadini italiani, riducendo l’efficienza dei servizi essenziali. Meritocrazia Italia si augura di poter dialogare al più presto con il ministro per trovare una soluzione che restituisca giustizia e dignità a questi professionisti.