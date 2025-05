Giustizia, dagli Ordini degli avvocati di Milano una piattaforma per segnalare i magistrati, polemica con l’Anm

C’è polemica sulla nuova piattaforma attivata dall’Ordine degli avvocati di Milano per segnalare magistrati e personale amministrativo. Questo strumento, previsto dalla legge delega 71 del 2022, mira a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, permettendo agli avvocati di segnalare disfunzioni e aspetti positivi. Le segnalazioni, sia negative che positive, devono riferirsi a comportamenti concreti che influiscono sulla professionalità dei magistrati.

Una commissione consiliare analizzerà le segnalazioni significative, che saranno inviate ai capi degli uffici e potranno influenzare pareri sulla professionalità dei magistrati. Tuttavia, la magistratura ha espresso preoccupazioni. Cesare Parodi, presidente dell’Associazione nazionale dei magistrati, ha dichiarato che, pur non temendo l’iniziativa, è preoccupato per un potenziale uso strumentale delle segnalazioni, che potrebbero ostacolare un dialogo diretto tra avvocati e magistrati.

Giovanni Zaccaro, segretario di Area democratica per la giustizia, ha messo in dubbio l’efficacia del sistema, paragonandolo a un “tripadvisor della giustizia” dove i giudici possono essere criticati senza un confronto tempestivo. Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, ha difeso la piattaforma, affermando che non ci sono usi strumentali e che serve a garantire un funzionamento adeguato della giustizia. Ha sottolineato che le segnalazioni sono legittime e parte di un processo normativo, e che la procedura è studiata per garantire trasparenza e sicurezza, respingendo le accuse di ambiguità.