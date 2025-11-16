Giustizia climatica in Italia: mobilitazioni e sfide attuali

Venerdì scorso, a Ravenna, in piazza Andrea Costa, si è svolta la manifestazione “No al genocidio No all’ecocidio”, organizzata dal Coordinamento ravennate della campagna “Per il Clima – Fuori dal Fossile”. L’evento si è svolto in contemporanea a mobilitazioni in tutto il mondo, in relazione ai negoziati internazionali della Cop30 di Belém, in Brasile.

Durante la manifestazione è stata evidenziata l’interconnessione tra giustizia climatica, utilizzo di energie fossili, conflitti e militarizzazione. L’inquinamento, la desertificazione e i cambiamenti climatici subiscono un ulteriore aggravamento a causa delle guerre e dell’uso di combustibili fossili. La spesa militare e le politiche di sicurezza compromettono la democrazia e la capacità di affrontare le crisi. Negli ultimi eventi delle Conferenze delle Parti, svoltisi in nazioni fortemente dipendenti dai combustibili fossili, si sono registrati risultati deludenti. Il ritiro degli Stati Uniti dal trattato ha inoltre minato l’efficacia delle azioni globali, influenzando negativamente gli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015.

In Emilia-Romagna, le mobilitazioni avevano lo scopo di chiedere l’approvazione di quattro proposte di legge per una gestione sostenibile di acqua, energia, rifiuti e uso del suolo, rimaste senza risposta da quasi tre anni. Diverse associazioni e cittadini hanno partecipato alla manifestazione per contestare le politiche di guerra e di devastazione ambientale, promuovendo un’etica di cura reciproca e responsabilità verso la comunità.

La presenza del sindaco, o di un rappresentante, avrebbe potuto rafforzare ulteriormente la mobilitazione, che tocca temi fondamentali come la pace e la giustizia climatica, auspicando una democrazia più partecipata.