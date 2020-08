“Ho inviato una lettera a tutti i presidenti delle camere penali territoriali per invitarli a farci un quadro della situazione sul riavvio, quali cancellerie riapriranno e quali no, perché noi non abbiamo alcun tipo di notizia al riguardo. Domani ricomincia l’anno giudiziario e noi non abbiamo sentito una sola parola sulle misure adottate per riprendere ordinariamente. Il nostro timore è che non riprenda proprio nulla e che si riparta come ci eravamo lasciati, quindi con meno del 15 per cento dei processi celebrati in tutta Italia. Si sta consumando la paralisi della giurisdizione ed è una situazione scandalosa”. Lo dice all’AdnKronos Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, a poche ore dalla ripresa delle attività giudiziarie.

Fonte