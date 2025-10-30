Giustizia ambientale in Argentina: la battaglia di Gómez

Antonio Gustavo Gómez, avvocato argentino originario della Patagonia, si dedica con determinazione alla lotta contro i reati ambientali. Il suo obiettivo principale è ottenere pene detentive per chi commette questi crimini, che danneggiano in particolare le persone più vulnerabili. Gómez, con esperienza come procuratore federale, ha indagato su gravi violazioni dei diritti umani in Argentina durante la dittatura. Recentemente, ha visitato diverse città italiane per presentare la sua attività e offrire consulenza a cittadini e associazioni, grazie anche al supporto di Rete Radié Resch.

Gómez definisce i reati ambientali come “crimini contro l’umanità”. La sua interpretazione di un articolo del Trattato di Roma fornisce una base legale per perseguire questi reati. Durante la sua carriera, ha perseguito e ottenuto condanne significative per vari casi di inquinamento, come sindaci e proprietari di strutture che hanno gestito in modo illecito i rifiuti.

Ha presentato un progetto per una Corte penale internazionale per i crimini ambientali al Parlamento europeo, ma quest’idea è stata accantonata per mancanza di fondi. Gomez ritiene essenziale creare una Corte ambientale europea che affronti non solo i reati penali, ma anche questioni civili e amministrative relative all’ambiente.

In Argentina ha ottenuto successi legali importanti grazie alla collaborazione con altri procuratori, ma ha anche viaggiato nel Paese per promuovere la giustizia sociale, facendosi portavoce di chi non ha voce. Gómez sottolinea la crescente violenza contro gli attivisti ambientalisti in Latino America e la necessità di leggi a tutela di chi denuncia i crimini ambientali.

Infine, afferma che l’Italia dovrebbe rivedere la propria legislazione ambientale per garantire una maggiore protezione a chi combatte per questi diritti, seguendo esempio di norme che funzionano in Argentina.