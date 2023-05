Giustificazione assurda di La Zarra per il dito medio e per essere scappata: “Come mai sono andata via prima della proclamazione”

Dopo aver ricevuto “solo” 54 punti dal televoto dell’Eurovision Song Contest, La Zarra ha fatto il dito medio a favore di telecamera. Non contenta la rappresentante della Francia ha abbandonato la sua postazione prima della proclamazione della vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2023. L’artista è stata travolta da una polemica e in un’intervista rilasciata in radio ha dato una giustificazione davvero bislacca.

La giustificazione de La Zarra: “Dovevo andare al bagno e mi sono alzata”.

Come mai La Zarra si è alzata ed è scappata prima che Loreen potesse ricevere il premio? Problemi di vescica piccola. La cantante canadese ha rivelato che doveva andare urgentemente al bagno. Per quanto riguarda il dito medio La Zarra ha dichiarato che con i suoi amici fa quel gesto per manifestare delusione e non in senso negativo.

“Me ne sono andata semplicemente perché stiamo sedute per lunghe ore e la mia vescica è molto piccola. Ho dovuto alzarmi per fare i miei bisogni e sono andata in bagno di corsa! Una giustificazione? Questa è la verità, dovevo andare e mi sono alzata. La polemica per la mia mano? Sì ho letto quello che dicono. Anche se rappresento la Francia, ho anche una doppia cultura. Non è un gesto negativo, anzi, è solo un gesto di delusione che usiamo tra amici”.

Certo…



La Zarra: “Sono nata in Canada ma ho sempre amato la Francia”.

“Ho sempre amato la Francia. Sono canadese, ma quando sono stata in Francia è stato così bello che sono rimasta. Adesso vivo a Parigi e mi trovo benissimo, sono una donna francese direi, vivo in città con mia figlia. Cantare è il mio lavoro e la mia passione, quando hai la connessione con il pubblico non sei mai solo. Poi mi piace giocare con i look, anche sul Turquoise Carpet c’era un collegamento con Alice Nel Paese Delle Meraviglie”.