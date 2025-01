Giuseppe Scicchitano: La Star di TikTok tra Cioccolato e Gamberi

Giuseppe Scicchitano, giovane ristoratore e influencer partenopeo, ha guadagnato popolarità sui social con le sue ricette, accumulando oltre un milione di follower su TikTok e Instagram. Durante un’intervista, Scicchitano sottolinea che il suo successo deriva dalla passione e dalla costanza nel lavoro, che rappresenta il 90% della sua vita. La sua narrazione sui social riflette la sua quotidianità lavorativa e l’importante tradizione familiare; è infatti la terza generazione di una stimata famiglia nel settore della ristorazione napoletana.

Il nonno di Giuseppe ha avviato l’attività, proseguita dalla madre Assunta, e oggi è lui a portare avanti questa eredità, cercando tuttavia di creare la propria identità. Ha recentemente pubblicato un libro intitolato “O’sapore d’o mare”, in cui racconta la sua storia e il suo mondo. Scicchitano spiega che la sua passione per la ristorazione è nata nel contesto familiare, ma ha sempre considerato cruciale l’amore autentico per questo lavoro. Ricorda un episodio in cui, da bambino, si ferì mentre cercava di aprire un’ostrica; invece di ricevere conforto, suo padre lo incitò a proseguire, insegnandogli l’importanza della gavetta.

Essere un “figlio d’arte” è stata per lui una sfida, e definisce la sua identità lavorativa in tre parole: qualità, costanza e programmazione. La qualità è fondamentale per soddisfare i clienti, mentre la costanza è necessaria per avere successo a lungo termine. Scicchitano apprezza vedere la crescita del suo staff giovane e ritiene che il suo lavoro non sia solo un’occupazione, ma un progetto condiviso. Critica la percezione che i giovani possano pensare che lavorare nella ristorazione sia solo divertente, avvertendo che dietro il successo sui social ci sono anni di lavoro duro.

Riguardo alla TV, Scicchitano considera i programmi culinari come utili per promuovere la ristorazione e sarebbe aperto a nuovi progetti, se in linea con la sua visione. Infine, il suo piatto preferito è il gambero alla chitarra, e consiglia ai giovani aspiranti ristoratori di affrontare il settore con passione, poiché è un lavoro sacrificado che richiede dedizione.