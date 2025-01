Giuseppe Nicola Parretta: Il Sindaco di Badolato Arrestato nella Lotta alla ‘ndrangheta

Blitz dei carabinieri contro la ‘ndrangheta ha portato all’arresto di 44 persone in Calabria, Lazio, Piemonte e Lombardia. Tra gli arrestati figura Giuseppe Nicola Parretta, sindaco di Badolato, il suo vice Ernesto Maria Menniti e il presidente del Consiglio comunale Maicol Paparo. Il Comune di Badolato era già stato sciolto nel 2014 per infiltrazioni mafiose, e Parretta era stato indagato in un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia riguardante la cosca Gallace-Gallelli.

L’operazione del 29 gennaio ha visto i carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e del Ros eseguire arresti in diverse località, con un focus sulle attività criminali delle cosche di ‘ndrangheta sulla costa ionica catanzarese e sui legami con la politica locale. Degli arrestati, 15 sono finiti in carcere e 29 agli arresti domiciliari. In totale, gli indagati sono 56, accusati di reati che includono l’associazione di tipo mafioso e lo scambio elettorale politico mafioso.

Parretta, 69 anni, è un ex militante del PCI ed è stato eletto sindaco per la prima volta nel 2008, riconfermato nel 2013, dopo di che il Comune è stato commissariato per mafia. Nel 2021, dopo un periodo di gestione commissariale, Parretta si era ricandidato con una lista civica, ottenendo il 92,1% dei voti. Tuttavia, il suo avversario, Menniti, simbolo di una “lista civetta”, aveva raccolto solo il 7,8%, suscitando sospetti. Parretta ha sempre respinto le accuse, definendo Menniti un “carissimo amico” e collaboratore.