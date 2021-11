L’Editore del Gruppo Adnkronos Gmc Giuseppe Marra è tra le personalità che hanno ricevuto il Premio Internazionale Medaglia d’Oro Maison des Artistes. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Il Premio Internazionale Medaglia d’Oro Maison des Artistes è promosso dall’Associazione omonima, oggi presieduta dal Dr. Eugenio Morgia e dall’Ing. Vittorio Barbagiovanni Presidente Onorario. A presentare l’evento la giornalista Dott.ssa Paola Zanoni. Nella cornice dell’Aula Magna, sullo sfondo del grande murale di Mario Sironi, proprio innanzi alla rappresentazione dell’Italia, tra le arti e le scienze, si è svolta così la cerimonia di premiazione di tutti coloro che anche in questo periodo così delicato ed emergenziale si sono saputi distinguere per il loro contributo civile ed artistico. Al giornalista ed editore dell’Adnkronos, cavaliere del lavoro Giuseppe Marra è stato consegnato il premio “per essere ed aver creato un riferimento imprescindibile della comunicazione anche in tempo emergenziale”.

Gli altri premi sono andati alla Banda Musicale Corpo Polizia Locale di Roma Capitale con il Direttore M° Andrea Monaldi per le prestigiose interpretazioni della musica veicolo di un rapporto di fiducia con le Istituzioni; poi il Prof. Francesco Barillà Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Universita’ Tor Vergata di Roma per la sua brillante attività didattica e di ricerca; don Antonio Coluccia Sacerdote Diocesi di Roma per il recupero dei ragazzi nella periferia romana; Prof. Enrico Cortesi Primario Reparto Oncologia Policlinico Umberto I per l’innovativo impegno quotidiano a favore di una gestione multidisciplinare dei pazienti; Cuore in Musica Academy con la Direttrice Vocal Coach M° Johanna Pezone ed i suoi allievi per la qualità dell’insegnamento di discipline musicali; Diana del Bufalo Conduttrice televisiva, cantante, attrice per la sua comicità ma anche per i temi importanti dei suoi personaggi che ha trasferito con leggerezza;

Laura Delli Colli Giornalista, scrittrice, presidente Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici italiani e Presidente della Fondazione Cinema per Roma cuore del dibattito culturale e politico sul cinema; Dott. Marco Di Fonzo Presidente di Italia Nostra Sezione di Roma per la tutela dei beni culturali e del paesaggio di Roma e della Campagna Romana; M° Emanuele Frenzilli Pianista concertista per le particolari esecuzioni che trasmettono una visione matematica della struttura del repertorio; M° Prof. Roberto Giuliani Direttore Conservatorio S. Cecilia per i suoi studi nel nuovo settore dei rapporti musica e mass media e per le iniziative intraprese a favore della disabilità; Annalisa Minetti Cantautrice e atleta per l’esempio rivolto ai giovani e a tutti anche nel superare i limiti e raggiungere traguardi nazionali; Simone Montedoro Attore per dar vita ad interpretazioni magistrali e personalissime; Violante Placido Attrice e cantante per essersi distinta nel “firmamento” televisivo, artistico e cinematografico; Nora Prelaj Dottoressa in Scienze infermieristiche per la tenace volontà nel conseguimento di obiettivi professionali al servizio degli altri; Maria Serena Salvemini giovanissima Violinista concertista esempio di talento e di vita straordinaria.

E poi ancora M°Piero Terranova Baritono per l’intensa attività concertistica in tutto il mondo; Ing. Francesco Terrone Poeta saggista e giornalista per aver cantato con un linguaggio poetico diretto e naturale il piano sociale e religioso soprattutto pro bambini; Cinzia Th Torrini regista e sceneggiatrice di Cinema e Televisione per avere fatto brillare in tutto il mondo con il suo lavoro il nome dell’Italia; Prof. Mario Zama Direttore UOC Chirurgia Plastica Maxillo Facciale Ospedale Pediatrico Bambin Gesù per lo studio ed il trattamento delle patologie malformative, degenerative e neoplastiche del bambino.

Si ringrazia Pasquale Lancuba per l’omaggio al centenario della nascita di un compositore di origine italiana, Astor Piazzolla, che ha portato il Tango ben oltre l’Argentina. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Maison des Artistes: Dott. Luigi Oppido Segretario Generale, Prof.ssa Alessandra Ballerino, Tesoriere, Gabriella Artale Direttore Artistico, Dott. Luca Carnì, Prof. Roberto Danieli, Rag. Rino Ferraro, Dott.ssa Viviana Normando, Dott.ssa Paola Zanoni.