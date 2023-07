Giuseppe: “Il passato rimaniamolo alle spalle” e Gabriela accetta: i due escono insieme

Giuseppe di Temptation Island durante il secondo falò di confronto con Gabriela le ha chiesto di “rimanere il passato alle spalle” e lei, dopo questa frase, invece di correre a querelare la maestra di italiano ha deciso di perdonarlo e di uscire con lui.

“RICOMINCIAMO DA ZERO, IL PASSATO RIMANIAMOLO ALLE SPALLE” is the new “VUOI FARLA INGELOSIRLA?” #TemptationIsland pic.twitter.com/Z7YZxewI5K

A distanza di una settimana dal falò della rottura Giuseppe ha chiesto alla produzione di organizzare un secondo falò e Gabriela ha accettato. Nel corso di questo secondo confronto lui le ha confessato tutti i tradimenti e le ha chiesto scusa.

“Stasera siamo qui perché voglio chiederti scusa, è vero che in questi anni ti ho detto parecchie bugie e non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. Per me è arrivata l’ora di dirti la verità e ricominciare: è vero che ho parlato con ragazze e che ti ho tradita. Ogni volta che me lo chiedevi io negavo sempre e questa cosa mi faceva stare male. Tu sei la donna della mia vita, io ti amo molto e spero questa sera di uscire insieme a te e ricominciare tutto da zero. Io senza fare scimità, ti puoi fidare di me. Mi sono dovuto liberare per forza altrimenti non sarei andato avanti con te. Sei la donna della mia vita”.