Giuseppe Giofrè nota una cosa di Ramon, che replica: “Mi dà fastidio”

Da quando ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici di Maria, Ramon ha sempre dimostrato di essere un’eccellenza nella danza classica. Le cose sono cambiate soprattutto al serale, quando il ballerino ha dovuto cimentarsi anche in altri stili e in questi casi è sembrato fuori posto. Questa cosa l’ha notata anche Giuseppe Giofrè e l’ha detta sabato scorso all’alunno.

Durante il daytime di ieri i ragazzi di Amici hanno avuto modo di commentare le critiche che gli hanno mosso i giudici e i professori del talent mariano. Ramon ha ammesso che le parole di Giuseppe gli hanno dato fastidio, ma ha poi detto che Giofrè ha ragione.

“Mi dà fastidio quello che mi è stato detto, ma per il semplice fatto che non mi sfido al 100% per quello che so fare io. Cioè, quello che so fare io l’ho fatto al ballottaggio e fine. Poi sentirmi dire queste cose ok, non posso andare troppo contro a quello che mi hanno detto perché è vero. Ed è come se Mattia facesse moderno o come se Maddalena facesse classico.

Non mi andava giù se mi diceva qualcosa sul classico. Ma siccome sul classico non mi è stato detto mai nulla, ok. Anzi devo dire che mi hanno fatto sempre solo complimenti e questo vale. Quindi io accetto, a prescindere dalla vittoria o meno sono stato molto felice di come ho ballato. Mi aspettavo il ballottaggio, penso di essere tra i tre il più scarso. Forse non credo in me e in quello che so fare. Ero sicuro al 100% del ballottaggio”.