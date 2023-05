Giuseppe Giofrè, la storia tira e molla con il fidanzato: “Ecco come va l’amore”

Silvia Toffanin oggi a Verissimo ha ospitato Giuseppe Giofrè e insieme a lui ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi ad Amici, fino alle performance con le più grandi popstar, da Ariana Grande e JLo a Taylor Swift. Il giurato di Amici ha anche svelato com’è nata la sua passione per il ballo e come non sia stato semplice dedicarsi alla danza in un piccolo paese.

“Con Cristiano ci divertiamo tanto. Tra noi c’è molta armonia e anche nei camerini parliamo tanto. Sono molto felice di averlo conosciuto.

La mia passione per la danza è nata guardando le sigle dei programmi. Ricordo La Sai L’Ultima con Natalia Estrada e Luca Tommassini. Dopo sono andato a scuola di danza con mio fratello. Però erano studi a livello amatoriale, poi mi sono spostato a Reggio Calabria e ho studiato in maniera professionale. Mi prendevano in giro anche per strada perché ballavo, non era bello. Ad oggi li ringrazio perché sono diventato più forte. Poi in ogni caso ho raggiunto i miei sogni. Da piccolo certe volte non uscivo di casa anche solo per paura. Mi chiamavano femminuccia, ma poi queste cose passano. Però non si dimenticano mai. Negli anni ho rivisto qualcuno di quelli che mi prendevano in giro. Adesso però nel mio paese sono tutti contenti per me. Spero abbiano capito di aver sbagliato.

Stare in USA ha dei lati negativi. Torno in Italia e vedo una ruga in più a mia madre e capisco di essermi perso un pezzo di vita. Così come non riesco a stare troppo insieme ai miei tre nipoti”.