Giuseppe Giofrè: “In che rapporti sono con il mio ex fidanzato”

Giuseppe Giofrè è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha condiviso nuove dettagli sulla sua vita negli Stati Uniti. Da 12 anni vive a Los Angeles, dove ha costruito una nuova routine con amici italiani, la palestra e altri luoghi di ritrovo. Giofrè ha spiegato che l’America è sempre stato il suo sogno e che il programma Amici gli ha fornito l’opportunità di lavorare con vari artisti. Nonostante abbia ricevuto molti rifiuti nel corso della sua carriera, ha continuato a sostenere audizioni, poiché la sua passione per la musica è nata durante il suo tempo a Amici, grazie a Mara Maionchi che gli ha offerto un progetto musicale. Anche se ha registrato alcune canzoni con autori di Londra, non ha avuto molto successo come cantante.

Parlando della sua vita personale, Giofrè ha rivelato di avere un ottimo rapporto con il suo ex fidanzato, Adam, descrivendosi come una persona generosa che dà molto agli altri. Ha affermato di non essere attualmente innamorato, ma di mantenere una bella intesa con Adam, che lo ha sostenuto durante gli incendi che hanno colpito Los Angeles. Pur dichiarando che il suo appartamento è rimasto intatto, ha riconosciuto che quel periodo è stato difficile. Giofrè ha sottolineato quanto apprezzi Adam, che gli ha dato molto affetto e supporto nella sua vita.