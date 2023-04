Giuseppe Giofrè fa sbottare Malgioglio: “Pensi solo ai muscoli e Britney Spears!”

A sei puntate dall’inizio del serale di Amici di Maria possiamo dire tranquillamente che la nuova giuria del talent è una ventata d’aria fresca. Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono tre professionisti molto competenti nei loro campi, ma inoltre Malgy e il ballerino danno vita a siparietti ‘comici’ davvero godibili. Ieri sera i due giurati hanno discusso nuovamente e tutto è nato per il Sirtaki.

Maddalena Svevi ha ballato la popolare danza greca e Alessandra Celentano è subito sbottata: “Povero Sirtaki, sembrava una Taranta. Bisogna sapere le cose e conoscerle. Questa si è sbagliata e invece di andare in Grecia è andata in Puglia. Io conosco bene questo ballo e lei non l’ha fatto bene ed è chiaro. Io volevo chiedere a Cristiano che spieghi bene il Sirtaki e questa musica“.

Malgioglio si è trovato d’accordo con la professoressa di danza classica: “Questo è un ballo particolare e io non ho visto il Sirtaki, ma una che ballava la Taranta. L’avete presentata con troppa enfasi. Questo è un brano tratto dal film Zorba il Greco con la musica del meraviglioso, immenso e stupendo compositore greco Theodorakis. I professionisti sono stati meravigliosi, lei non mi ha dato niente“.

Una nuova veste e una nuova sfumatura per Maddalena che si esibisce in un “Sirtaki”! Riuscirà ad aggiudicarsi il punto della vittoria? #Amici22 pic.twitter.com/oCjZkh2fdn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2023

Giuseppe Giofrè fa infuriare Cristiano Malgioglio.

Mentre Cristiano parlava del compositore Theodorakis, Giuseppe ha ammesso di non conoscerlo, mandando su tutte le furie Malgy: “Ma cosa hai tu da dire ora? Ancora con questo fatto che sono un’enciclopedia. Ma amore mio smettila, tu conosci solo lo yogurt di greco! Perché hai bisogno di aumentare i tuoi muscoli. Stai zitto basta, Maria devi dire qualcosa, mi interrompe sempre e mi fa sballare, figlia mia. Mi interrompe dicendo che sono un’enciclopedia. Tu la devi smettere e adesso ti alzi in piedi perché io sto parlando del grande, immenso scrittore, musicista Theodorakis! Ha fatto tante colonne sonore. Hai visto mai Al Pacino Serpico? Tanto tu non vedi mai niente, hai in testa solo Britney Spears e basta!”

Grazie Maria per averci regalato Malgioglio ad Amici.