Giuseppe Giofrè fa infuriare Cristiano Malgioglio: “Mi fai arrabbiare, stammi lontano!”

Se la discussione tra Raimondo Todaro e Michele Bravi (in cui è intervenuta Maria De Filippi) è stata tagliata, ieri ad Amici di Maria abbiamo assistito ad un battibecco degno di nota. Giuseppe Giofrè ha fatto infuriare Cristiano Malgioglio, che ha anche cambiato momentaneamente il suo posto in giuria, sedendosi sulla poltrona di Bravi. Ma…



Isobel si è esibita sulle note di La Isla Bonita e Malgy ha commentato: “Mi ha ricordato molto Rita Moreno“. Giofrè ha subito chiesto chi fosse questa artista e Cristiano si è immediatamente scaldato.

“Naturalmente vedo che non la conoscono, ma le è famosissima, l’interprete di West Side Story, il primo, straordinaria, stupenda. E c’erano alcuni momenti in cui questa ragazza me l’ha ricordata. Come mai mi guarda Giofrè? Perché dice che io sono un’enciclopedia. Amore ma tu hai visto mai West Side Story? L’hai visto quindi? Ah quello nuovo, quello vecchio no? Tu dici che il primo è dell’epoca mia, ma io ho visto sia il primo, che quello di Spileberg. E qui tesoro stiamo parlando di Rita Moreno! Tu non la conosci.

Allora vai a vedere su Wikipedia e su You Tube questa donna straordinaria e favolosa. Tu mi faiu arrabbiare! Ma che cosa vuoi dire? Maria scusami, guardalo. Cerca di rimproverarlo ti prego. Michele ascolta almeno, lui no! Rita Moreno è stata una grandissima, ha vinto tutti i premi possibili e anche l’Oscar. Mi arrabbio adesso. Tu devi imparare invece di dire ‘non so chi sia questa’. ‘Ho visto quello nuovo’, vediti il film originale invece di parlare. La gente deve sapere chi è Rita Moreno! Michele spostati, io non voglio stare vicino a lui. Maria posso cambiare posto? Cambio cuscino, cambio tutto, non voglio stargli accanto. Enciclopedia? Io voglio parlare di musica, questo è uno spettacolo musicale. Mi fate anche incavolare adesso”.