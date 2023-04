Giuseppe Giofrè fa due dediche a Maria: la reazione della De Filippi

Come anticipato, ieri sera Wax ha fatto una dedica a Maria De Filippi ed ha cantato Chiedo Scusa Se Parlo di Maria di Giorgio Gaber. Alla fine dell’esibizione Giuseppe Giofrè si è rivolto alla conduttrice e ha detto: “Vorrei ringraziare Wax, perché ha detto delle cose che avrei voluto dire sempre anche io a Maria e non ho mai avuto il coraggio di farlo. Guarda che è vero, lo pensiamo tutti“. La De Filippi ha risposto con il suo iconico: “Ma che scemo“.

Giuseppe Giofrè e la dedica social a Maria.

Non solo l’intervento in puntata, Giuseppe Giofrè ha pubblicato anche un post Instagram con un pensiero per Maria: “Questa foto racchiude 12 anni. Mi hai visto crescere Maria e ti voglio un bene dell’anima“.

La Canzone Per Maria, il testo di Wax.

Chiedo scusa se parlo di Maria

dico solo quello che mi viene

non vorrei che si trattasse di lusinga o piaggeria

ma una dimostrazione di gratitudine

Quando dico parlare di Maria

intendo Maria De Filippi

tu che mi hai dato una possibilità

Quando dico parlare di Maria

intendo la persona che mi tirerà fuori sempre la verità

E ci sarebbero tante cose da dire,

la sociologia, la politica, la filosofia

ma è più giusto che io parli di Maria

La libertà, Maria, il sogno

Maria la televisione, Maria la realtà

E non è facile parlare di Maria

quindi vi parlo come fossimo al bar

all’audizione me ne volevo andar via

ma dopo una litigata ci volevo ritornare

E mi è difficile parlare di Maria

agisco sempre con l’istinto questo lo so

ma è col cuore che ti dico ti voglio bene assai

Maria, quanto è difficile parlare di Maria

la libertà, Maria, il sogno, Maria la televisione

Maria la realtà

E adesso grazie mille Maria, mi hai cambiato la vita