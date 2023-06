Giuseppe Giofrè e Isobel Kinnear sono due grandi ballerini, il primo ha vinto Amici un decennio fa e poi si è trasferito negli Stati Uniti d’America dove ha preso parte a tour mondiali come quello di Taylor Swfit e Jennifer Lopez; mentre la seconda è la medaglia di argento di quest’anno dietro solo Mattia Zenzola, il latinista vincitore.

Al di là della danza, però, i due hanno avuto modo di cimentarsi anche in altre discipline artistiche. Giuseppe Giofrè ad esempio il prossimo 6 luglio debutterà come attore nella pellicola L’Estate Più Calda, film diretto da Matteo Pilati e distribuito da Prime Video.

Il ballerino avrà un piccolo ruolo al fianco di Nino Frassica, Stefania Sandrelli, Gianmarco Saurino, Michela Giraud, Nicole Damiani e Alice Angelica. ”E se vi dicessi che il 6 luglio esce su prime video un film in cui interpreto un piccolo ruolo (ma molto divertente) insieme a Michela Giraud? Il film si chiama L’estate più calda”, ha scritto Giuseppe Giofrè su Instagram.

Ecco il trailer:



Giuseppe Giofrè e Isobel Kinnear: fra cinema e conduzione

Anche Isobel Kinnear avrà modo di sperimentare un altro campo artistico: quello della conduzione. Lo farà al fianco di Nicolò De Devitiis per il Rock In Roma dove tutti gli artisti di Amici presenteranno l’album Full Out.

È UFFICIALE: Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear saranno i presentatori del concerto dell’11 Giugno dei ragazzi di #Amici22 “Full Out” e vi aspettano alle ore 21.00 al Rock In Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle! Per partecipare all’evento cliccate qui 👇… pic.twitter.com/hSPknLtxRE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 1, 2023

Piccoli talenti crescono.