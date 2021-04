Conosco Giuseppe Giofrè da quando era appena adolescente e sui forum di Britney Spears sognava di ballare con la sua (nostra) beniamina. Vederlo ad Amici 10 anni fa mi ha riempito di gioia e quello era solo l’inizio, visto che dopo ha inciso un disco, ha ballato ad X Factor UK ed è volato ad Hollywood, dove ha lavorato con tutte le più importanti popstar. Ariana Grande, Justin Timberlake, The Weeknd, Britney Spears, Jennifer Lopez, Camila Cabello, Dua Lipa e ovviamente Taylor Swift, la lista di nomi con cui ha diviso il palco Giuseppe è davvero lunga.

Durante l’ultimo appuntamento con Amici Specials, Giofrè ha incontrato gli allievi di Amici 20 ed ha raccontato come è passato da ballare nella sua cameretta (probabilmente sulle note di Toxic e Gimme More) in Calabria, all’esibirsi agli American Music Awards.

“A 18 anni mi sono presentato ai casting di Amici, ero un ballerino acerbo. Non avevo mai studiato a livello professionale. Prima di Amici, al sud si fanno delle feste grandi per i 18 anni. Non c’erano molti soldi e io ho chiesto solo una cosa, un biglietto aereo andata e ritorno per Los Angeles. Il volo era dopo il provino di Amici. Lì studio, ma il soggiorno viene interrotto perché mia madre riceve una chiamata ‘suo figlio deve fare il terzo provino’. Mia mamma mi ha detto che il treno non sarebbe ripassato, io quel treno l’ho preso e ho vinto Amici.

Ai casting mi dettero un foglietto dove scrivere il mio sogno e scrissi che avrei voluto lavorare con Britney Spears. Ci sono arrivato, l’ho realizzato. Subito dopo ho lavorato per Jennifer Lopez. un lavoro che è stato strano. Sono stato licenziato perché non c’era un budget, era per la sua residenza a Las Vegas. Una settimana dopo ho fatto un’audizione per Taylor Swift, per la sua esibizione agli American Music Awards. Non conoscevo nemmeno una canzone di Taylor. Non sono stato preso, una settimana dopo c’era l’audizione per il tour mondiale della Swift, ma non volevo nemmeno provarci, visto che non ero stato preso per gli AMA. La mia agente mi ha convinto e l’ho fatto. Taylor entra in sala e mi fa ‘complimenti andremo insieme in tour’. Non sapevo bene nemmeno cosa volesse dire, io avevo visto solo Gioia Tauro, Roma e Los Angeles.

Siamo stati in Cina, Giappone, Tailandia, Australia, Nuova Zelanda, USA, paesi che non sapevo nemmeno dove fossero sulla mappa. Grazie a Taylor mi si è aperto un mondo grandissimo. Con lei ho fatto 3 tour mondiali. Subito dopo sono stato in tour mondiale con Jennifer Lopez. Sono stato in tour con lei ed è stata la cosa più difficile della mia vita. Nel senso che lavora come nessun’altra. Lei è molto professionale, però richiede tantissimo.

Poi è arrivato un premio che Taylor ha preso per un suo video. Lei ha deciso che l’avrebbe ritirato solo se l’avessero dato anche a noi ballerini. Quindi siamo stati premiati come miglior video dell’anno ai Video Music Awards. Questo mi ha riempito di un orgoglio immenso”.