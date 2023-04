Giuseppe Giofrè da Amici a Ballando con le Stelle? La sua risposta

Giuseppe Giofrè ha vinto Amici nel 2012 e dopo qualche incursione da professionista o da giudice esterno, questa stagione televisiva è stato arruolato come giudice del serale al fianco di Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.

“Il ritorno a Maria De Filippi ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo” – ha dichiarato a Vanity Fair – “Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa. Non vedo questa esperienza come un ‘tornare indietro’. Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì, sono sempre tornato a lavorare in America. È un ritorno momentaneo alle origini. In Italia torno solo per Maria”.

Giuseppe Giofrè da Milly Carlucci? “Mai, in Italia torno solo per Maria”

A domanda diretta “se Milly ti chiamasse per Ballando con le Stelle?” Giuseppe Giofrè ha risposto: “Mai. Torno in Italia solo per Maria“, che a suo dire “non è come la conoscete, è ancora meglio: in tv si trattiene un po’, ma è di un’umanità e di una sensibilità straordinarie. Che difetti ha? Nessuno, solo pregi“. Non ha dubbi neanche sul più grande pregio della conduttrice. “Che riesce a capire una persona fino in fondo, ti legge dentro. Ci parliamo solo con gli sguardi. L’empatia è il suo pregio più grande“.

I giudizi che dà ad Amici sono troppo buoni?