Giuseppe Giofrè, com’è il suo fidanzato ideale: “Non mi attrae il bellissimo”

Un mese fa Giuseppe Giofrè a Verissimo ha confessato di essere fidanzato, ma le cose a quanto pare in queste settimane non sarebbero andate bene. Ora, infatti, è single.

“Lo sono da poco” – ha confessato a Vanity Fair – “Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene.. No, l’amore non è una distrazione, ma nel momento in cui c’è una relazione magari possono subentrare dei piccoli problemi… Ecco, quando succede io preferisco sempre scappare, e concentrarmi sul primo obiettivo della mia vita: la carriera”.

Il suo ultimo fidanzato è stato Adam Vessy, ballerino e modello tutto muscoli.

Il fidanzato ideale di Giofrè? “Buono”

“Se ho una tipologia che preferisco? No. Non mi attrae il bellissimo, non bado poi molto all’aspetto fisico. Mi piacciono le persone buone, come me”. “Ma con i muscoli!” ha incalzato il giornalista “Ma no” – ha risposto il ballerino, che ha poi aggiunto “Perché precludersi delle opportunità? Sono aperto”.

Il ballerino non ha poi escluso di avere dei figli in futuro.

Amici 22, una giuria formata solo da artisti gay: non era mai successo in nessun talent

Sempre fra le pagine di Vanity, quando il giornalista gli ha ricordato “i tre giudici di questa edizione sono, forse casualmente, tutti apertamente omosessuali, vent’anni fa sarebbe stato impensabile“, Giofrè ha risposto: “Credo che a prescindere dall’orientamento abbiamo tre personalità molto diverse. Io e Cristiano siamo come Sandra e Raimondo. Lui è Sandra“. A domanda del giornalista “crede che abbia un valore sociale una giuria di un programma così popolare con tre artisti gay?“, il ballerino ha così risposto: “Certo, diamo, come dire, un bello statement. Vedere una cosa del genere in tv ti fa andare avanti, oltre“.

Se Giofrè, Malgioglio e Bravi abbiano dato un bello ‘statement’ al pubblico italiano non è dato saperlo, ma una giuria tutta LGBT+ in un talent show non si era mai vista. Neanche a Drag Race Italia!