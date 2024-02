Giuseppe Garibaldi: suo fratello aggiorna i fan sulle condizioni mediche

Giuseppe Garibaldi sta bene, a confermarlo è stato pure suo fratello Nicola Garibaldi con una storia su Instagram: “Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti”.

Il gieffino, come scritto pochi minuti fa dalla produzione del Grande Fratello, al momento è “temporaneamente fuori la Casa” per sottoporsi ad accertamenti medici, ma sta bene e rientrerà non appena possibile. “Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile. #GrandeFratello“.

Più dettagliato è stato Davide Maggio che sui social ha confermato che Giuseppe Garibaldi, dopo una notte passata in osservazione in ospedale, è stato dimesso e ora si troverebbe in albergo in quarantena.

Mi risulta che Giuseppe sia stato dimesso e rientrerà nella casa nei prossimi giorni dopo la quarantena. #GrandeFratello — Davide Maggio (@davidemaggio) February 3, 2024

Insomma, se tutto va bene il gieffino potrebbe rifare il suo ingresso in Casa già nella puntata di lunedì 5 febbraio.