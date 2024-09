Giuseppe Garibaldi rifiuta di sfilare sul tappeto rosso di Venezia, il motivo

Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia stanno sfilando decine di celebrità, tra attori italiani e di fama internazionale e anche grandi registi. Sul tappeto rosso del Festival però hanno sfilato anche influencer, ex gieffini, ex naufraghi e personaggi più o meno noti dei social e della televisione. L’invito è arrivato anche a Giuseppe Garibaldi, che però alla fine ha deciso di rifiutare, per un motivo valido. L’ex gieffino in una storia Instagram ha rivelato di aver cambiato idea dopo aver visto le grandi personalità legate al cinema che si sono presentate a Venezia. Giuseppe Garibaldi ha spiegato che si sarebbe sentito fuori luogo, ma si è anche augurato di poter andare alla Mostra del Cinama in futuro per dei meriti.

Giuseppe Garibaldi non sarà a Venezia: “Ma io chi sono per stare lì in mezzo a questi attori?!”.

“Buongiorno a tutti. Vi volevo informare di una cosa che mi è successa e una decisione. Oggi pomeriggio dovevo essere sul red carpet di Venezia al Festival del Cinema, mi avevano chiamato ad inizio agosto. Però dopo aver visto i vari personaggi che hanno sfilato sul tappeto rosso, tra grandi attori e registi. Io mi sono detto ‘ma io chi sono per andare lì in mezzo a loro?’. Un po’ il rammarico di non essere andato c’è. Però spero che un giorno magari ci andrò per altre qualità, magari quella di attore, chi lo sa. Grazie a chi mi ha invitato a inizio agosto. Ora vi mando un bacio a tutti”.

Sui social in molti hanno fatto i complimenti all’ex gieffino: “Nessuno avrebbe rinunciato a una vetrina importante come Venezia, eppure lui rifiuta perché vuole arrivarci per meritocrazia”. “In un mondo di arrivisti e gente che dopo aver partecipato ad un reality si sente dio sceso in terra siate come lui che rinuncia al red carpet di Venezia perché non si sente all’altezza”. “La sua umiltà è il suo punto di forza. Come si fa a non volergli bene?“.