Giuseppe Garibaldi prende posizione su Beatrice e replica a due gieffini

Il mese scorso Paolo Masella in un’intervista radio ha punzecchiato Beatrice Luzzi dicendo che dentro la casa del Grande Fratello si è comportata in modo cattivo. Il giorno dopo Giuseppe Garibaldi ha pubblicato un post Instagram che pare proprio riferito al macellaio romano.

“Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi. Amici, fandom, gossippari, persone qualunque che ancora dopo il GF tendono a screditarci. Che ognuno si faccia la propria vita privata, e cercate di avere un po’ di tatto e di umanità, per gente che sta in silenzio e non alimenta nulla contro nessuno, nonostante è tutti i giorni sotto giudizio. Io vi consiglio “Cercate di guardare la trave che avete nel vostro occhio, piuttosto che guardare la pagliuzza nell’occhio altrui”.

I fan Beabaldi hanno apprezzato l’intervento del bidello calabrese, che sui social ha ricevuto i complimenti di centinaia di utenti.

Giuseppe Garibaldi interviene ancora una volta su Beatrice Luzzi: “Per fare hype”.

Simona Tagli con una lettera affidata alle pagine di DiPiù, si è detta delusa da Beatrice Luzzi, che dopo il Grande Fratello l’avrebbe dimenticata e non si sarebbe più fatta sentire (fatto salvo per due messaggi formali). L’ex gieffina e il suo agente hanno condiviso la lettera anche su Instagram e tra i tantissimi commenti è arrivato anche quello di Giuseppe Garibaldi. Il 31enne ha lanciato una frecciatina ironica sotto al post di Simona Tagli e ha difeso ancora una volta Beatrice: “Questa era meglio se non la pubblicavi. Perché piuttosto di fare hype ti diminuiscono i follower“.

In questo caso sui social il calabrese ha ricevuto sia critiche che consensi per il suo intervento su Instagram. Nel dubbio Beatrice e il suo amico speciale si rivedranno presto, i due infatti saranno gli ospiti d’onore di un evento in provincia di Messina il prossimo 12 luglio.