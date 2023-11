Giuseppe Garibaldi fa delle rivelazioni su Vittorio: “Non l’avete notato?”

Su Vittorio Menozzi in questi mesi i gieffini hanno fatto diverse insinuazioni, qualcuno ha pensato che il modello sia segretamente omosessuale, altri che abbia una cotta per Letizia Petris e oggi Giuseppe Garibaldi ha lasciato intendere che tra il bell’emiliano e Beatrice Luzzi ci sia del tenero.

Mentre era in giardino con Angelica, Letizia, Mirko e Perla, oggi il bidello calabrese ha rivelato: “Non l’avete ancora capito? Parlo di questa nuova coppia. Io non c’entro nulla. Con lei ho chiuso, ho preso la più bella posizione possibile. Lui ha già iniziato, ha già buttato l’amo. Non l’avete notato? Siete in un altro Grande Fratello?“. Angelica è rimasta spiazzata: “Ma parlare di Vittorio e Bea? Perché lui le sta più vicino…”

Letizia ha confermato le insinuazioni di Giuseppe Garibaldi: “Si sono addormentati nel letto insieme. Sono davanti a me e li ho visti. Lui è entrato nel suo letto“.

Per quanto le chiacchiere del gieffino calabrese sembrino prive di fondamento, effettivamente Vittorio nei giorni scorsi ha fatto intendere di avere un segreto che riguarda una persona nella casa del Grande Fratello.

“Ho una cosa che però non posso dire perché è meglio che la tenga dentro.Ci si sono diverse cose Letizia, ma non le dico. Non mi va di parlarne e non posso. Riguardano me, ma non solo, anche altri, poi riguardano cosa provo, penso e cosa sento. Se sono coinvolti anche altri? – ha continuato Menozzi – Sì anche qualcuno qui dentro, ma non voglio andare avanti. Lasciamo stare che preferisco così davvero. Perché è meglio per me e anche per tutti. Tranquilla, non sto male, nella vita ho superato di peggio e posso anche tenermi questo dentro”.