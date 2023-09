Giuseppe Garibaldi di notte usa un’espressione forte al GF, chiede scusa agli autori

A differenza degli anni scorsi, per questo Grande Fratello i concorrenti sono entrati sapendo già di dover evitare espressioni scurrili, insulti e ovviamente le bestemmie (che portano ancora alla squalifica immediata). Anche quando si lasciano scappare un vaffa, i gieffini si tappano subito la bocca con aria pentita e ieri Giuseppe Garibaldi ha detto qualcosa di più colorito (che però nelle altre edizioni sarebbe passato del tutto inosservato). Mentre era in tugurio a parlare con Anita e Vittorio, il bidello ha detto: “Mannaggia la pu***na“. Subito dopo la parolaccia il ragazzo si è coperto il volto con le mani e ha chiesto perdono agli autori: “No scusa, scusatemi, davvero non mi sono proprio reso conto“.

Questa volta gli è andata bene, ma il gieffino dovrebbe stare più attento, perché se dopo il ‘mannaggia la‘ avesse pronunciato il nome della Ciccone avrebbe rischiato la squalifica.



“Alcune cose perderle e star male fa crescere, ti aiuta a vedere il mondo in un altro modo. Almeno io parlo per quella che è la mia esperienza. Prima di andarmene dal mio paese io avevo una mente molto più chiusa tra virgolette. Perché stavo sempre insieme alla stessa gente. Non confrontandoti con altre persone diverse, di altri tipi, con altre culture e più colte di me, non crescevo. Vedete che io abitavo al sud in un paesino piccolissimo. Mi rapportavo sempre con quei pochi amici che avevano gli stessi determinati pensieri. Poi io amo i paesini e il mio è il migliore al mondo. Però adesso stavo parlando solo di mentalità.

Ad esempio quando ho iniziato a lavorare in discoteca mio fratello più grande mi diceva ‘ma sei pazzo a lavorare a Milano in discoteca dove gira di tutto?’. Lui ha quella mentalità di cui parlavo, ha famiglia e figli. Quindi anche sulla discoteca hanno una certa mentalità. Pensate che io prima di quella volta in cui c’ho lavorato, non ero mai stato in una discoteca”.