Giuseppe durante la pubblicità al GF offende Beatrice

Qualche giorno fa durante una chiacchierata con Giampiero Mughini, Beatrice Luzzi ha attaccato Giuseppe Garibaldi, lasciandosi scappare un’affermazione scurrile: “No con me non è stato sincero. Ha anche detto un frase orrenda sui miei figli. […] Con me è stato un figlio di una mig****a“.

Alfonso Signorini ieri sera al GF ha mostrato la clip al calabrese, che ovviamente non l’ha presa bene. Durante la pubblicità Garibaldi è sbottato ed ha offeso Beatrice: “Qui la cosa non mi piace. Io parlo una volta male di lei e tutti mi attaccano, lei invece niente. Scusa mamma se ti faccio sentire queste cose orribili da una cretina che non si abbassa mai“.

In Casa, Giuseppe va diretto su Beatrice durante la pubblicità… #GrandeFratello pic.twitter.com/ZaM2aDp1aI — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2023

Giuseppe e i consigli di Fiordaliso: “Tappati la bocca che forse è meglio”.

Dopo la puntata Fiordaliso ha voluto dare qualche dritta a Giuseppe.La cantante ha consigliato al gieffino di parlare meno e fare attenzione alle parole che usa.