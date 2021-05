Dopo Laura Boldrini un altro famoso politico ha preso le difese di Fedez e del suo discorso fatto ieri sera al concerto del Primo Maggio. Giuseppe Conte su Twitter è stato chiaro e sintetico: “Io sto con Fedez, nessuna censura“.

Non mi stupisce, alla fine Giuseppe Conte è lo stesso che l’anno scorso…



Un altro esponente del Movimento 5 Stelle ha supportato Fedez e le sue parole al Concertone del Primo Maggio. Poco fa Luigi Di Maio ha speso delle belle parole per il cantante di Bella Storia.

“Ci aspettiamo parole chiare dalla Rai, di accuse e chiarimento – ha dichiarato il leader del Pd, Enrico Letta, ospite su Radio 24 – Voglio ringraziare Fedez: le sue parole forti che condividiamo in pieno, rendono possibile rompere un taboo, cioè che non si può parlare di diritti perché siamo in pandemia. Occuparsi di pandemia non vuol dire che non si possono fare battaglie per i diritti, ius soli, come ddl Zan”.