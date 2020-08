Non solo cantanti, presentatori e attori, ma in questi giorni i paparazzi sono riusciti a beccare al mare anche la vera star del lockdown italiano, Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio e la compagna Olivia Paladino si sono concessi una breve vacanza a San Felice Circeo, nel Lazio.

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato in esclusiva gli scatti del Premier e della fidanzata mentre fanno un bagno, lei con un costume nero e lui co dei pantaloncini azzurri. Eppure a qualcuno queste immagini non sono piaciute e c’è addirittura chi le ha paragonate a quelle di Salvini al Papete.

Su Facebook e Twitter gli hater di Giuseppe Conte si sono sbizzarriti.

“C’è chi non si può mettere in costume in un locale che subito fanno le polemiche comuniste e chi può fare tutto”. “A lui è permessa ogni cosa. Perché non dà il buon esempio e resta a casa?”

“In vacanza in questo momento? Come se non ci fosse più un’emergenza, poi parlano di rispetto”.

Personalmente mi sento di fare un’unica critica a Conte: caro Premier, capisco il fascino del nerd, ma un po’ più di sole non guasterebbe.

Giuseppe Conte e Olivia Paladino: le foto di Diva e Donna.