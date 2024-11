Giuseppe Conte accusa Giorgia Meloni: il paragone con il Mago Casanova di Striscia la Notizia

La tensione tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni continua a crescere: il leader del Movimento 5 Stelle ha paragonato Meloni al Mago Casanova di Striscia la Notizia. Durante una conferenza sulla Manovra del Governo, Conte ha affermato: “Meloni sembra ormai più il mago Casanova. Faceva le magie, ma il trucco si scopriva subito”. Ha critico Meloni per creare complotti e al contempo intrattenere relazioni con coloro che critica, come le banche, mentre taglia risorse nei settori pubblici e nel Sud Italia.

Nella sua analisi della Manovra economica proposta dal governo, Conte ha sottolineato che si tratta di “una manovra schiacciata dal peso dell’irrilevanza europea di questo governo”. Ha criticato Meloni per aver firmato “il ‘pacco’ di stabilità” utilizzando, secondo lui, “il sangue degli italiani” e ha citato “tagli per i cittadini”, un presunto “fallimento nell’Unione europea” e “ritardi dilettanteschi sul Pnrr”.

Conte ha anche richiamato l’attenzione su un calo della produzione economica continuato per venti mesi, esortando il governo a prendersi le proprie responsabilità dopo oltre due anni di mandato. Riferendosi al Superbonus, ha sentenziato: “Il Governo Meloni è un supermalus per questo Paese”, sottolineando la contraddittorietà delle politiche governative.

In merito al Superbonus, Conte ha affermato che il governo di Meloni si concentra solo su un “disco rotto”, non riconoscendo l’efficacia della misura, che ha generato posti di lavoro e crescita economica. Secondo lui, le affermazioni di Meloni in merito al Superbonus non corrispondono alla realtà, e sembra non considerare gli effetti positivi di politiche di investimento precedenti.

Alla luce delle sue critiche, Conte si rivolge anche al crucial ruolo delle Regioni durante la pandemia, mettendo in discussione le decisioni del governo. Questi commenti alimentano ulteriormente il confronto tra il Movimento 5 Stelle e l’attuale esecutivo, evidenziando un clima politico teso e polemico, che sembra destinato a continuare.