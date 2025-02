Giuseppe Castiglione Arrestato per Corruzione Elettorale: Scopriamo Chi è il Deputato Siciliano dei Popolari e Autonomisti

Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri del ROS hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diciannove persone, tra cui Giuseppe Castiglione, candidato della lista Popolari ed Autonomisti per l’ARS e membro del Consiglio Comunale di Catania, arrestato per voto di scambio. Le indagini hanno rivelato che Castiglione è accusato di aver stipulato un accordo con i vertici della mafia Santapaola-Ercolano mentre era presidente del Consiglio Comunale. Gli arresti sono stati effettuati nell’ambito dell’operazione Mercurio, e le accuse nei confronti degli arrestati includono anche estorsione e trasferimento fraudolento di valori.

Oltre a Castiglione, sono stati arrestati due consiglieri comunali e il sindaco di Misterbianco, anche loro accusati di voto di scambio. I consiglieri Matteo Marchese e Salvatore Fornare, insieme al sindaco Nunzio Vitale, sono accusati di aver accettato promesse di procurare voti in cambio di favori mafiosi. Contestualmente agli arresti, la Procura ha disposto il sequestro di due società, la Società Nicotra Biagio Alessio e la Onoranze Funebri San Marco, del valore di 300.000 euro, attive nel settore delle onoranze funebri.

L’operazione evidenzia un grave intreccio tra politica e criminalità organizzata in Sicilia, rivelando come figure di spicco possano essere coinvolte in attività illecite che compromettono l’integrità del sistema democratico. Il caso di Castiglione pone interrogativi sul corretto svolgimento delle elezioni e sull’influenza della mafia nei processi politici locali.