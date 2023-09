Giuseppe Brindisi di Zona Bianca: “Ho perso 10 kg, ecco come ho fatto”

Grecia Colmenares al Grande Fratello ha confessato di aver un debole per un uomo brizzolato di Mediaset, ovvero Paolo Del Debbio, ma il vero daddy del Biscione non è lui, bensì Giuseppe Brindisi. Il conduttore di Zona Bianca recentemente è apparso in tv con un nuovo look e visibilmente dimagrito.

“Ho perso dieci chili. Mi sono reso conto che mi stavo appesantendo e ho pensato che potesse essere corretto provare a dimagrire per stare meglio, anche fisicamente”. Ha dichiarato Giuseppe Brindisi a TvBlog – “Dietro questa scelta c’è molta vanità per paradosso sto monitorando molto la mia alimentazione proprio ora che ho quasi interrotto l’attività fisica. Fino ad un anno fa correvo 4-5 volte a settimana, pensa che avevo addirittura pensato di partecipare alla maratona di New York”.

E ancora:

“Digiuno per sedici ore e mangio nelle altre otto. Ritardo il pranzo, non mi pesa molto. Se la sera prima ho cenato alle 22, in genere rimangio alle 14”.

Giuseppe Brindisi: “Ho cambiato look ispirandomi a un’app”

“Mia figlia è nella fase adolescenziale in cui mi contesta tutto. Qualsiasi cosa io faccia è sbagliata. Mia moglie invece era abbastanza perplessa, ma alla fine credo che non sia dispiaciuta. Per quel che riguarda i capelli confesso che l’ispirazione me l’ha data una app che genera il proprio avatar. L’ho provata, è venuta fuori una bella foto e mi sono adeguato”.

Mediaset non ama la barba.

“Se ci fosse stato ancora il Cavaliere, mi avrebbe chiamato per rimbrottarmi” – ha concluso Giuseppe Brindisi – “Non la amava molto, così come i baffi”.

Se questo è il risultato viva la barba, il nuovo taglio di capelli e la dieta a intermittenza. Ecco come era prima:

E come è ora: