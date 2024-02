Giuseppe Brindisi condurrà Pomeriggio 5 al posto di Myrta Merlino

Sarà Giuseppe Brindisi a condurre la puntata di oggi di Pomeriggio 5.

Ad annunciare il suo nome è stato Davide Maggio sul suo sito: “L’attuale volto di Diario del Giorno è pronto a tornare su Canale 5 prendendo le redini last minute del contenitore, atteso oggi ad una complicata sfida con La Vita in Diretta dedicata a Sanremo. Una doppia missione impossibile, dunque“.

Una sostituzione decisa all’ultimo minuto dopo che Myrta Merlino ha chiamato la redazione per comunicare il proprio stato di salute. “Cari tutti sono crollata anche io. Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha più ne metta. Mi dispiace ma oggi riguardo e non andrò in onda. Torno prestissimo!” ha scritto su Instagram. Considerando però i sintomi non sarebbe da escludere se Giuseppe Brindisi condurrà Pomeriggio 5 per tutta la settimana sanremese.

Giuseppe Brindisi al posto di Andrea Giambruno alla conduzione di “Diario Del Giorno”

Giuseppe Brindisi è arrivato a condurre Diario Del Giorno lo scorso mese in sostituzione di Andrea Giambruno.

“Oggi è la mia ultima conduzione al Tg4 perché da lunedì sono al timone di Diario del Giorno, alle 15.30 ogni giorno dal lunedì al venerdì, sempre su Rete 4, sempre a cura del Tg4. Voglio salutare tutti quelli che hanno seguito questo tg che, per un’idea del Direttore Generale dell’Informazione Mauro Crippa e del Direttore del Tg Andrea Pucci, è cambiato negli ultimi anni e io sono contento di essere stato uno degli artefici di questo cambiamento. Lo abbiamo reso un telegiornale unico nel suo genere, nel patrimonio e in quello che è il panorama dell’informazione in Italia, un mini talk che piace a molti e che è molto apprezzato”.