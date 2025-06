Giuseppe Brindisi alla conduzione di Pomeriggio 5!

Il nome del nuovo conduttore di Pomeriggio 5, che prenderà il posto di Myrta Merlino, è stato selezionato. A diffondere la notizia sono stati i giornalisti Giuseppe Candela e Davide Maggio. Candela ha definito la scelta di Pier Silvio Berlusconi “sorprendente”, escludendo i nomi circolati in precedenza, come Cesara Buonamici e Simona Branchetti. Maggio, invece, ha fornito indicazioni più precise: il nuovo conduttore è un uomo, ma non si tratta di Alfonso Signorini.

Secondo Maggio, il programma potrebbe tornare a Milano, suggerendo che il nuovo conduttore risieda lì. Nel frattempo, Myrta Merlino sarà coinvolta in un prime time su Rete 4. Le speculazioni portano a pensare che il conduttore di Pomeriggio 5 provenga da Rete 4, subentrando così a Merlino.

I potenziali candidati includono Nicola Porro, Mario Giordano, Paolo Del Debbio, Gianluigi Nuzzi e Giuseppe Brindisi. Tra questi, Brindisi sembra essere in pole position, avendo già condotto alcune puntate precedenti del programma. Ha espresso entusiasmo per la possibilità di presentare Pomeriggio 5, definendolo un’importante trasmissione che affronta temi di cronaca e attualità.

In conclusione, la sostituzione di Myrta Merlino è imminente, con Giuseppe Brindisi come favorito per la conduzione del celebre talk show pomeridiano.

