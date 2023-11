Giuria di Ballando, potrebbe arrivare davvero Mammucari: Milly disponibile

Per tutta l’estate si è parlato del mistero della giuria di Ballando con le Stelle e del possibile addio di Selvaggia Lucarelli. Alla fine però nulla è cambiato, dietro al bancone sono tornati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. In una delle ultime puntate dello show di Rai Uno, un concorrente ha espresso il desiderio di diventare un giurato della prossima edizione. Teo Mammucari ha dichiarato che la sua vittoria sarebbe quella di prendere il posto di Selvaggia.

Teo Mammucari vero la giuria di Ballando con le Stelle? Milly apre all’ipotesi.

Il comico rivolgendosi a Selvaggia ha detto: “Lo sai quale sarà la mia vittoria? Prendere il tuo posto, Selvaggia! E il prossimo anno facciamo tre punti di share in più, te lo dice Teo Mammucari“.

Milly Carlucci su Superguida Tv si è espressa in merito a quest’ipotesi e ha rivelato che le piacerebbe lavorare ancora con Mammucari: “Teo è davvero straordinario, mi piacerebbe lavorare ancora con lui. Per quanto riguarda il ruolo come giudice, chissà. La nostra giuria è fantastica quindi è ancora tutto prematuro. Se la scorsa estate avevo pensato di rivoluzionare il cast dei giurati? Ne hanno parlato blog e giornali ma io non ho mai avuto dubbi. Selvaggia? Per lei ho una stima infinita. Lo scorso anno c’era stata qualche tensione, più che altro con i colleghi giurati. Si è risolto tutto però con una chiacchierata e un pranzo“.

La conduttrice ha anche commentato gli ascolti della nuova edizione di Ballando con le Stelle: “Devo dire che sono molto soddisfatta, si tratta di una splendida conferma. La concorrenza aiuta a non stare sempre nella comfort zone. Sono fiera della mia squadra, del lavoro immenso e dei grandi risultati. A parte la scorsa stagione che ha avuto sviluppi particolari e imprevedibili, siamo sopra la media degli ultimi dieci anni. Abbiamo raccolto un gradimento che va addirittura oltre i numeri“.