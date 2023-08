Giuria di Ballando con le Stelle: svelato il mistero, ecco ci chi sarà

Manca poco più di un mese al ritorno di Ballando con le Stelle in tv e se sappiamo già almeno sette nomi dei concorrenti, sulla giuria c’è stato un po’ di mistero. Ormai da sette edizioni i giurati sono sempre gli stessi: Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Eppure il mese scorso Milly Carlucci in un’intervista rilasciata a Davide Maggio ha dichiarato che nessuno era ancora stato riconfermato.

“Di certo c’è che torneremo, anche grazie agli ascolti che ci premiano. La gente ha piacere di seguirci e siamo molto soddisfatti. La giuria del programma? Se ne riparla a settembre, perché prima ci occuperemo di chiudere il cast dei concorrenti. Tutto il resto verrà dopo. Selvaggia ha detto che l’abbiamo già confermata? Adesso si dicono molte cose”.

In effetti Selvaggia ha dichiarato di essere già stata confermata dietro al bancone di Ballando: “Dicono che sono stata cacciata, questo mi dispiace, ma non è affatto vero. La realtà è che loro mi hanno riconfermata quando la trasmissione andava ancora in onda“.

Milly Carlucci: «La giuria dev’essere messa in discussione, non è stata riconfermata. Bisogna capire pure chi possono essere i commentatori a bordo campo e i tribuni del popolo. Ma tutto questo avverrà a settembre e non prima.

Le porte di #BallandoConLeStelle sono aperte a tutti» pic.twitter.com/Tdzo6IGxKt — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 9, 2023

La giuria di Ballando con le Stelle, la verità.

Nonostante Milly voglia giustamente mantenere un po’ di mistero, la realtà è che i giurati al 99% saranno gli stessi degli scorsi anni. Non solo la Lucarelli, ma ieri ha parlato anche Carolyn Smith. La presidentessa dei giurati su Instagram ha mostrato degli abiti e ha scritto: “Tra macchine da cucire, aghi e fili, tavoli da disegno e taglio, sapienti sarte con abili mani lavorano per me. – ha scritto Carolyn – A Ballando con le Stelle indosserò tessuti in cui trama e cuciture formano intrecci e disegni davvero bellissimi“.

Torneranno anche Ivan, Guillermo e Fabio? Pare proprio di sì. Un giornalista di Leggo ha dichiarato: “I cinque giurati sono stati confermati tutti. Li rivedremo insieme, nonostante i rumor di quest’estate. Ci sarà quindi anche Selvaggia Lucarelli“.