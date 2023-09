Giuria di Ballando con le Stelle, l’annuncio di Milly Carlucci con i nomi

Quest’anno più che sul cast di Ballando con le Stelle, l’attenzione era tutta sulla giuria, visto i rumor di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli e di cambiamenti. C’erano addirittura dei rumor sull’arrivo di Francesca Fagnani e Barbara d’Urso dietro al famoso bancone dello show di Rai Uno. Le due conduttrici però hanno prontamente smentito queste voci alimentate da alcuni settimanali.

Quando è stato chiesto a Milly Carlucci di svelare il mistero sui giurati, lei è stata vaga: “Se ci saranno gli stessi o arriveranno volti nuovi? Adesso ci stiamo occupando dei concorrenti, li contattiamo e cerchiamo di sistemare il cast. Dopo che avremo ultimato questa fase penseremo al resto. Per quanto riguarda i giurati ne riparliamo a settembre. Prima no, per adesso nessuno è stato riconfermato. No, nessuna riconferma al momento, vedremo nei mesi prossimi e saprete tutto“.

Selvaggia Lucarelli su Chi a luglio ha dichiarato di essere stata riconfermata: “Sì ho letto quello che dicono. Per adesso lascio che parlino, anche se è brutto far credere che mi abbiano cacciata. Soprattutto perché la cosa non corrisponde alla verità. Io sono stata confermata quando la trasmissione stava andando ancora in onda, quindi ci sarò. Poi vedrò la Carlucci per definire tutto al meglio. Se Barbara d’Urso dovesse partecipare al programma? Onestamente non avrei nulla contro questa idea. Anzi, penso che la sua presenza sarebbe funzionale al programma. Poi è ovvio che Ballando non è una passeggiata e si deve anche fare un gioco di sottrazione“.

Giuria di Ballando con le Stelle, la presentazione ufficiale.

Poco fa Milly Carlucci ha presentato la giuria di Ballando con le Stelle: “Se volete e ci tenete io ve li dico i nomi. Anzi, ve li faccio proprio vedere. Sono tutti nuovi, un cast di giurati completamente rinnovato. Il primo è Fabio Canino, la seconda nuova è Carolyn Smith, poi Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni. Selvaggia non c’è? Chi lo sa… eccola! Ma come avremmo fatto senza di lei?”

Insomma tutto uguale al solito.