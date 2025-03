Giurati del serale di Amici svelati per errore, le foto

Negli ultimi anni, i nomi dei giurati del serale di “Amici” venivano svelati in anticipo, ma per l’edizione attuale ci sono stati cambiamenti. Domani si registrerà la prima puntata, e non ci sono ancora conferme ufficiali sui giurati. Si sono diffusi diversi rumor, con testate giornalistiche che confermano Amadeus tra i giurati e la possibilità di Cristiano Malgioglio, che sarebbe al suo terzo anno nello show. Altri nomi circolati includono Fedez, Eleonora Abbagnato e Ilary Blasi.

A meno di 24 ore dalla registrazione, è emerso un primo spoiler: Amadeus e Malgioglio sono stati avvistati a cena con Maria De Filippi e alcuni autori, confermando che saranno tra i giurati. Resta da scoprire chi sarà il terzo componente della giuria.

Recenti speculazioni da parte de “La Repubblica” suggeriscono che, oltre ai già citati, Elena D’Amerio potrebbe unirsi a loro. D’Amerio è una ballerina e coreografa che ha una lunga carriera con la Parsons Dance Company ed è stata notata durante la sua partecipazione alla nona edizione di “Amici”. L’annuncio ufficiale dei giurati è atteso per venerdì, ma i nomi potrebbero già circolare giovedì sui social.

Nel frattempo, sedici allievi parteciperanno alla competizione, suddivisi in tre squadre: la prima guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, e la terza da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli.