Giunta Ferdinandi un anno dopo: opposizione in allerta

A un anno dall’insediamento della giunta di Vittoria Ferdinandi, i gruppi consiliari di opposizione, insieme all’ex consigliera regionale Paola Fioroni della Lega, esprimono un severo giudizio sull’amministrazione comunale di Perugia. L’opposizione accusa la giunta di immobilismo, mancanza di visione e di un approccio ideologico inadeguato.

Secondo i critici, la gestione della sicurezza rispecchia questa inadeguatezza. La revoca del taser per la polizia locale, la rimozione del divieto di accattonaggio molesto e la chiusura del nucleo decoro urbano a Fontivegge sono visti come segni di una “cultura del permissivismo”, che ha contribuido a un aumento del degrado e delle tensioni sociali.

Sul tema della partecipazione dei cittadini, l’opposizione sottolinea un divario tra le dichiarazioni e le azioni concrete, affermando che non sono stati attivati strumenti previsti dalla normativa regionale.

In merito ai fondi per la disabilità, i gruppi critici accusano la giunta di adottare un approccio assistenzialista e di non aver proposto progetti inclusivi. La politica fiscale è definita “fuorviante”, avendo dato vita a interventi superficiali che non supportano efficacemente il ceto medio.

Le infrastrutture sono un altro campo di contestazione; l’opposizione critica il rifiuto di importanti opere strategiche, quali il Nodo di Perugia e l’Alta Velocità, senza proporre alternative.

Anche se la sanità non rientra nelle competenze comunali, viene sottolineata l’assenza di proposte efficaci per fronteggiare le problematiche nelle liste d’attesa. Inoltre, il degrado urbano è denunciato attraverso il deterioramento delle strade, la mancanza di manutenzione e l’abbandono degli spazi verdi. Infine, si segnalano difficoltà di accesso ai servizi educativi, in particolare per i nidi comunali.