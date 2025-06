Giungla d’acqua: animali selvatici emergono dal Po

Con la piena del Po, animali selvatici hanno invaso il paesaggio, trasformato in una vasta distesa d’acqua. A Sarmato, gli allagamenti hanno portato a visioni insolite, tra cui la presenza di ibis sacri. Questi uccelli, originari dell’Egitto, si trovano a loro agio nei campi allagati, nutrendosi di rane, lombrichi e piccoli mammiferi, ma la loro invasività solleva preoccupazioni per l’ecosistema locale.

Molti cinghiali sono stati avvistati mentre nuotano in cerca di salvezza, spostandosi verso terreni più sicuri. In tali situazioni, la caccia è sospesa e anche altri animali come caprioli, lepri e volpi si concentrano in spazi ristretti, attirati dalla ricerca di riparo.

Nei boschi, il canto di uccelli riempie l’aria mentre i pesci saltano tra le acque dove solitamente si coltivano grano e pomodori. Questo scenario ha creato un’improvvisata e vibrante biodiversità, generata dall’innondazione del Grande Fiume.

Fonte: www.liberta.it